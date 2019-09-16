На Украине убили бывшего ополченца ДНР

На Украине неизвестный расстрелял бывшего ополченца ДНР Романа Джумаева, несколько дней назад выпущенного из СИЗО под домашний арест. Как передает 0629.com.ua, преступник позвонил в дверь квартиры в Мариуполе, где проживал убитый, а когда тот открыл дверь, выстрелил в него. От полученных ранений Джумаев скончался до приезда врачей.

Полицию и скорую на место происшествия вызвала соседка. Стражи порядка возбудили уголовное дело. В розыск объявлен мужчина 30-40 лет, ростом около 180 сантиметров, одетый в черные брюки и черную футболку.

Украинские власти обвиняли Джумаева в том, что он с 2014 по 2017 год воевал на стороне ДНР, был бойцом батальона "Пятнашка", входящего в состав Народной милиции народной республики, участвовал в боях за Донецкий аэропорт и под Дебальцево. С 2015 года он проживал на территории России. В 2017 году СБУ задержала его при попытке попасть на территорию Украины, где остались проживать его родственники.