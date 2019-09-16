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16.09.2019,  
13:11
Текст:  Майя Бирюкова

Новейший беспилотник и подводный дрон представят на параде в Китае

1 октября в Пекине пройдет масштабный военный парад, посвященный 70-летию образования КНР. На нем будут представлены как минимум две новинки - высокоскоростной беспилотник и подводный дрон.

Спутниковое изображение с репетиции парада, проходящей в обстановке секретности, позволяет предположить, что одной из новинок станет беспилотник клиновидной формы.

Фото: United States Department of Defense / wikimedia.org
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Свои предположения относительно этого дрона озвучил автор портала The Drive. По его данным, существование этого летательного аппарата подтверждается рядом прошедших испытаний. Тот факт, что Китай собирается выставить его на параде, свидетельствует о том, что разработка находится в работоспособном состоянии. Возможно, этот БПЛА предназначен для сбора разведывательных данных. В отличие от спутников, он не привязан к орбите и сможет быстро достигать необходимого района - это делает его необходимым в том случае, если космические средства разведки уничтожены или выведены из строя.

Еще одна новинка парада - это подводный дрон. Фотографии замаскированного объекта, перевозимого на военном грузовике, появились накануне в соцсетях. Размер аппарата позволяет предположить, что он способен быть носителем более мелких дронов, датчиков или мин. Форма объекта наводит на мысль о том, что там действительно находится отсек для других транспортных средств, пишет Covert Shores. По другой версии, это аппарат для доставки боевых пловцов.

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