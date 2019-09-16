Новые возможности: какой вертолетоносец нужен ВМФ России

В России тема вертолетоносцев поначалу получила негативную окраску. Строившийся во Франции для российских ВМФ вертолетоносец "Мистраль" (аналог американских кораблей типа LHD - Landing Helicopter Dock), так и не вошел в состав флота, контракт был расторгнут.

В отличие от России, развитие десантных вертолетоносцев в ВМС США давно идет по четырем направлениям или классам кораблей:

Десантно-штурмовой вертолетоносец (Landing Helicopter Assault, LHA).Пример - корабль USS America (LHA- 6);

Десантно-вертолетный корабль-док (Landing Ship Dock, LSD). Пример - корабль USS Harpers Ferry (LSD-49);

Десантный транспорт-док (Landing Platform Dock, LPD). Пример - корабль USS San Antonio (LPD-17);

Десантно-вертолетный корабль-док (Landing Helicopter Dock, LHD). Пример - корабль USS Essex (LHD-2).

Все эти корабли различаются не только водоизмещением, но и количеством техники и десанта перевозимых на борту, чтобы понять это различие сведу их характеристики в таблицу.

Фактически, современные американские вертолетоносцы - это универсальные десантные корабли с различными авиационными возможностями. В списочном составе ВМС США значится три корабля LHA, восемь - LHD, одиннадцать - LPD и пять кораблей LSD. Таким образом, эти десантные корабли могут перевезти 31 260 морских пехотинцев и 670 единиц бронетехники.

В 2017 году, появилась информация о том, что Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) построит два корабля по проекту УДК "Прибой" за 40 млрд рублей. Действительно, строительство УДК "Прибой" первоначально было заложено в программу вооружения до 2020 года (ГПВ-2020), а затем перенесено в ГПВ-2027. Характеристики этого корабля позволяют его отнести по американской классификации к вертолетным кораблям-докам (LHD). Однако наличие артиллерийского вооружения (100-мм АУ А-190), комплексов ПВО и РЭБ выделяет его среди одноклассников.

Другим перспективным вертолетоносцем является корабль проекта 11780. Корабли этого проекта были заказаны флотом еще в 90-х годах прошлого века. УДК "Херсон" (головной корабль) был способен перебросить до 1 000 морских пехотинцев, до 40 танков Т-90. Авиакрыло состояло из 30 вертолетов, для десантирования на борту было 4 десантных катера проекта 1176 или 2 десантных катера на воздушной подушке проекта 1206.

По своим характеристикам УДК "Херсон" был похож на УДК типа Tarava или УДК типа America (LHA), выигрывая у обоих по максимальной скорости - 30 узлов против 22, но уступая по дальности плавания - 8 000 миль против 9 500 миль. Бесспорное преимущество УДК проекта 11780 имел по вооружению: спаренная артиллерийская установка АК-130 и ЗРК средней дальности, что теоретически увеличивало его потенциал по поддержке высадки десанта по сравнению с американскими одноклассниками..

В настоящее время ВМФ России получили новый БДК проекта 11711 "Иван Грен" (головной в серии), который по своим характеристикам похож на корабли типа LSD и может активно действовать на удалении 3 500 миль от мест базирования, в том числе в составе корабельной ударной группировки в дальней морской зоне. При этом его комплект вооружения равнозначен с вооружением корабля USS Harpers Ferry (LSD-49).

Десантные возможности российских кораблей представлены в таблице.

Чтобы ответить на вопрос о том, какой вертолетоносец нужен флоту России, необходимо рассмотреть его роль и место в составе экспедиционной ударной группы.

Как известно, экспедиционная ударная группа (ЭУГ) - это корабельная группа временного формирования, предназначенная для высадки войск морского десанта и нанесения ударов по морским и наземным объектам (стационарным и мобильным) в системе противодесантной обороны побережья противника, а также по его критически важным наземным объектам на дальность применения высокоточного ударного корабельного оружия.

В состав ЭУГ, помимо кораблей и подводных лодок, несущих ударное высокоточное оружие, должны войти десантные корабли с тактической группой морской пехоты, бронетехникой и вертолетной (самолетной) ударной группой, которая должна обеспечить огневую (авиационную и артиллерийскую) поддержку при высадке войск морского десанта. При этом при переходе ЭУГ в район назначения авиагруппа должна обеспечить противовоздушную и противолодочную оборону кораблей.

Возможный состав российской ЭУГ, сформированной для переброски и десантирования двух батальонов морской пехоты, может быть в двух вариантах.

Первый вариант - из кораблей, имеющихся на вооружении:

Флагманский корабль - ТАКР "Адмирал Кузнецов";

2 БДК проекта 11711 "Иван Грен";

3 БДК проекта 775;

Фрегат проекта 11356;

3 корвета проекта 20380;

Атомная подводная лодка проекта 885.

Второй вариант- с учетом перспективных проектов десантных кораблей:

Флагманский корабль - УДК проекта 11780;

2 десантных корабля - УДК"Прибой";

2 фрегата проекта 22350;

2 корвета проекта 20385;

Атомная подводная лодка проекта 885М.

Типовой состав экспедиционной ударной группы (ЭУГ) ВМС США включает:

Флагманский десантный корабль типа LHA или LHD;

Десантный вертолетный корабль-док LPD;

Десантный транспорт-док LSD;

Крейсер УРО типа "Тикондерога";

Эсминец УРО типа "Арли Берк";

Фрегат УРО типа "Оливер X. Перри";

Атомную подводную лодку типа "Вирджиния".

Сравнение вариантов комплектования российских ЭУГ и американской ЭУГ сведено в таблицу.

Как видно из таблицы, американская ЭУГ в высадке десанта осуществляет "огневое подавление" сил береговой обороны противника на протяжении всей десантной операции. Этим объясняется небольшое количество привлекаемой бронетехники и вертолетов.

Но для проведения десантной операции против группировки, имеющей сильные ПВО и ВВС, такая комплектация явно недостаточна. В этом случае командование ВМС США для усиления ЭУГ задействует корабли и авиацию АУГ, танкодесантные корабли-доки (LST) и десантные корабли колесной техники (LSV), формируя амфибийно-десантную группу (АДГ), которая по своим возможностям кратно превосходит силы противодесантной обороны побережья. Это потенциально позволяет морскому десанту захватить и удержать плацдарм для развития наступления вглубь обороны противника.

Корабли, сопровождающие российскую ЭУГ, обеспечивают ей надежную противоздушную и противолодочную оборону в обоих вариантах. Однако огневая поддержка кораблями ЭУГ обеспечивает подавление только прибрежных сил береговой обороны, позволяя десанту захватить плацдарм на глубину до 20 км. Дальнейшая огневая поддержка будет осуществляться силами авиационной группы. В первом варианте силами авиагруппы и десантированной бронетехники такой плацдарм может быть расширен на глубину до 50-100 км, а во втором варианте - на глубину до 150-200 км.

Развитие нового класса кораблей - вертолетоносцев, тесно связано с развитием морской доктрины России. Ближайшие 10 лет покажут, что ВМФ России выберет в качестве приоритетного направления - оборону в ближней и дальней морских зонах или операции на океанских ТВД, где ЭУГ будут играть одну из ключевых ролей.