Новый телесериал посвящен 70-летию КНР

Телесериал рассказывает о достижениях КНР в социально-экономическом развитии за последние 70 лет, повествует о трогательных эпизодах и важных событиях в развитии страны, а также показывает зрителям панорамный вид Китая.

Сериал выпущен совместно отделом пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Государственным комитетом по делам развития и реформ, Медиакорпорацией Китая и другими ведомствами и организациями.