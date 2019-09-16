Новый телесериал посвящен 70-летию КНР

С 16 сентября по центральному телевидению Китая (ССTV) началась трансляция 24-серийного документального фильма, посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Телесериал рассказывает о достижениях КНР в социально-экономическом развитии за последние 70 лет, повествует о трогательных эпизодах и важных событиях в развитии страны, а также показывает зрителям панорамный вид Китая.
Сериал выпущен совместно отделом пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Государственным комитетом по делам развития и реформ, Медиакорпорацией Китая и другими ведомствами и организациями.