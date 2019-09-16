Москвичи пережили самый холодный день c начала месяца

Прошедшее воскресенье, 15 сентября, стало самым холодным днем с начала сентября. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

После жаркого начала сентября, когда воздух прогревался выше нормы на 5-6 градусов и достигал +25..+26 градусов, за пятницу и субботу температура резко упала, и к воскресенью термометры на опорной метеорологической станции ВДНХ не показывали выше +12,6. При этом среднесуточная температура воздуха оказалась даже ниже нормы более чем на градус.

В ближайшие дни из-за влияния арктического циклона погода в столице сохранится холодной и ветреной. Временами будет накрапывать дождь. Не исключено, что выпасть может больше осадков, чем за первую половину месяца. Напомним, что в выходные выпало около 15 процентов нормы. Среднее же количество осадков, которое выпадает в сентябре, составляет 65 мм.