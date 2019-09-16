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Проект: В регионах

Нововоронежскую АЭС посетил председатель Воронежской областной думы

Положительные практики в подготовке специалистов атомной отрасли и социальная политика предприятия - таковы основные цели визита председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова на Нововоронежскую атомную станцию (НВ АЭС) и в город атомщиков.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Под председательством директора НВ АЭС Владимира Поварова прошло совещание с руководством НВ АЭС, представителями городских властей и общественности. В ходе визита Владимир Нетесов побывал в учебно-тренировочном пункте НВ АЭС, где ознакомился с опытом обучения персонала атомной станции и зарубежных специалистов, посетил первый в мире энергоблок поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 (№6 НВ АЭС) и социальные объекты города Нововоронежа.

"Нововоронежская АЭС - одно из ведущих предприятий российской экономики, на котором внедряются самые современные технологии, а также один из крупнейших налогоплательщиков Воронежской области. Очень радует подготовка квалифицированных кадров, соответствующая мировым стандартам. У нас есть планы по дальнейшему сотрудничеству, в частности, по развитию социальных объектов города атомщиков", - поделился впечатлениями председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Было отмечено, что реализация многих социальных программ стала возможна благодаря Соглашению о сотрудничестве между государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и правительством Воронежской области. В рамках поступающих средств, построены спортивные сооружения - многофункциональный стадион "Старт", ледовая арена "Остальная", Центр боевых искусств. Внедрено множество социальных проектов, позволивших значительно улучшить городскую инфраструктуру (замена коммуникаций, строительство тротуаров, ремонт дорог и фасадов домов).

"Нововоронежская АЭС участвует в реализации Соглашения в сотрудничестве с Воронежской областью, как полноправный партнер. В нашей смете доходов-расходов предусмотрены средства на реализацию социальных программ и благотворительности", - отметил директор НВ АЭС Владимир Поваров.

Председатель Воронежской областной Думы вручил НВ АЭС Почетную грамоту - высшую награду областной думы.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 работает в штатном режиме после проведения масштабной модернизации. Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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