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16.09.2019 19:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал хоккеиста Мусатова по делу о крупном мошенничестве

Текст: Сергей Литвинов

Кузьминский суд Москвы заключил под стражу на месяц бывшего хоккеиста столичного "Спартака" Игоря Мусатова, передают ведущие информационные агентства. Его обвиняют в мошенничестве с криптовалютой на 800 тысяч долларов.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
В МВД рассказали о расследовании дела, где фигурирует хоккеист Мусатов

Защита Мусатова просила суд освободить его под домашний арест. В свою очередь следователь сообщила, что только содержание обвиняемого в СИЗО не позволит ему скрыться. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Напомним, что о задержании Мусатова стало известно в воскресенье. По данным полиции, в прошлом году спортсмен и его сообщник заставили московского бизнесмена передать 800 тысяч долларов в обмен на биткоины, которые предприниматель так и не получил.

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