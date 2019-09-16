Три автобуса столкнулись на западе Москвы

На западе столицы три автобуса столкнулись, выезжая с остановки. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе ГИБДД Москвы.

По данным пресс-службы, происшествие случилось в 15.20 в районе Можайского шоссе, 48. "Автобусы двигались в попутном направлении, водители не соблюдали дистанцию, поэтому машины въехали друг в друга, - пояснили в пресс-службе. - Автобусы пострадали незначительно, а вот среди пассажиров есть раненые".

По предварительным данным, четыре человека были госпитализированы. Движение по Можайскому шоссе в сторону области восстановлено. Причина аварии выясняется, не исключено, что пострадавшие получат компенсацию по страховому случаю.