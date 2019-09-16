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16.09.2019 16:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владимире злоумышленник за ночь разбил двадцать автомобилей

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Во Владимире около 20 припаркованных на улице автомобилей пострадали от действий злоумышленника, который разбивал все на своем пути.

Фото: dailymail.co.uk
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Как сообщают очевидцы в социальных сетях, серия инцидентов с нападением на припаркованные автомобили произошла во Фрунзенском районе Владимира в ночь с 14 на 15 сентября. Предположительно, все автомобили пострадали от действий одного дебошира.

Некоторые владельцы выставили в соцсетях фотографии своих разбитых авто и обратились к возможным свидетелям с просьбой помочь установить виновника.

По данным очевидцев, в основном пострадали лобовые стекла и зеркала припаркованных на улице автомобилей. Чужие машины нападавший крушил по пути, следуя по Суздальскому проспекту от гипермаркета "Глобус" почти до улицы Коммисарова.

Задержать нападавшего удалось благодаря помощи неравнодушных водителей.

- Этот товарищ прыгнул на машину такси, думал, там нет никого, а там водитель, - рассказал один из свидетелей произошедшего.

По его словам, таксист вызвал на помощь своих коллег, которые помогли остановить нападавшего. Автовладельцы не стали устраивать самосуд, а передали мужчину полицейским.

- Личность предполагаемого злоумышленника установлена. По факту инцидента проводится проверка. Устанавливается количество пострадавших машин, характер повреждений, имена владельцев и общая сумма причиненного ущерба, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального УМВД, уточнив, что кроме этого проверяется информация о том, находился ли нападавший в состоянии опьянения.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Владимир
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