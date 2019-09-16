В Якутии возобновились поиски пропавшего вертолета

В понедельник с наступлением утра в Оймяконском районе Якутии возобновились поиски пропавшего вертолета, пилот которого в воскресенье перестал выходить на связь.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, для проведения спасательных работ запланировано использовать четыре вертолета, в том числе Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, который в полной готовности находится в аэропорту Якутска. Искать будут в радиусе 50 километров от последней точки отслеживания. В ведомстве уточнили, что поиски осложняются непростыми метеоусловиями и отсутствием информации о плане полета пропавшего судна.

Вертолет "Eurocopter", принадлежащий золотодобывающему предприятию "Маяк", вылетел по маршруту поселок Усть-Нера - озеро Аяма - ручей Уточан - Усть-Нера для перевозки рыбы, однако перестал выходить на связь. На борту находились пилот и два пассажира. В воскресенье поиски вели два вертолета малой авиации, принадлежащие частным компаниям.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку по факту исчезновения воздушного судна.