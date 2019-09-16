Новости

Названы регионы с самой дорогой коммуналкой 06:54
В Забайкалье "боевики" потерпели крупное поражение 06:50
Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне 06:15
Минтруд проведет эксперимент по введению рабочей четырехдневки 05:39
Сахалинец получил смертельные раны за замечание о курении 04:43
Трамп разрешил использовать стратегические запасы нефти 04:42
На "Меридианах Тихого" состоялся заплыв вокруг острова Русский 04:28
В Якутии возобновились поиски пропавшего вертолета 04:21
Видео: Атомная подлодка ТОФ поразила крылатой ракетой "противника" 03:55
Пушков назвал циничными слова посла США в Сербии о событиях 1999 года 03:09
Нефть подорожала сразу на 13 процентов 02:35
Восемь человек погибли во время ночного пожара в Красноярске 01:46
Игра двух футбольных команд закончилась дракой в Дагестане 01:13
На юге Украины вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста 00:40
"Монако" с Головиным проиграл, ведя в счете 2:0 00:18
В РПЦ призвали Ксению Собчак к покаянию без перформанса 15.09.2019
Минтруд назвал самую высокооплачиваемую вакансию в России 15.09.2019
Саудовская Аравия на треть восстановит нефтедобычу к понедельнику 15.09.2019
Кардиолог назвал вредные для сна позы 15.09.2019
Мария Захарова оценила слова посла США о бомбардировках Югославии 15.09.2019
Косачев: Нет причин обвинять Тегеран в нападении на Саудовскую Аравию 15.09.2019
В Кремле осудили атаку дронов в Саудовской Аравии 15.09.2019
Киркоров спел для Собчак песню, под которую она познакомилась с мужем 15.09.2019
Так ли неубиваема "Сотка"? Выбираем подержанный Toyota Land Cruiser 100 15.09.2019
К отравившемуся лобстерами Михаилу Галустяну приехала скорая 15.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В новом рейтинге мировых университетов 39 вузов из России
В новом рейтинге мировых университетов 39 вузов из России
Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ
Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ
Роскачество протестировало новинки смартфонов
Роскачество протестировало новинки смартфонов
16.09.2019 04:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии возобновились поиски пропавшего вертолета

Текст: Владимир Таюрский

В понедельник с наступлением утра в Оймяконском районе Якутии возобновились поиски пропавшего вертолета, пилот которого в воскресенье перестал выходить на связь.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, для проведения спасательных работ запланировано использовать четыре вертолета, в том числе Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, который в полной готовности находится в аэропорту Якутска. Искать будут в радиусе 50 километров от последней точки отслеживания. В ведомстве уточнили, что поиски осложняются непростыми метеоусловиями и отсутствием информации о плане полета пропавшего судна.

В Красноярском крае частный самолет перестал выходить на связь

Вертолет "Eurocopter", принадлежащий золотодобывающему предприятию "Маяк", вылетел по маршруту поселок Усть-Нера - озеро Аяма - ручей Уточан - Усть-Нера для перевозки рыбы, однако перестал выходить на связь. На борту находились пилот и два пассажира. В воскресенье поиски вели два вертолета малой авиации, принадлежащие частным компаниям.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку по факту исчезновения воздушного судна.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд назвал самую высокооплачиваемую вакансию в России
Косачев: Нет причин обвинять Тегеран в нападении на Саудовскую Аравию
Мария Захарова оценила слова посла США о бомбардировках Югославии
Нефть подорожала сразу на 13 процентов
Депутат бундестага: Запад хочет вытеснить Россию с газового рынка