В Башкирии рассказали о семье школьницы, подозреваемой в убийстве сестры

Детский омбудсмен в РБ Милана Скоробогатова рассказала журналистам о том, что 17-летняя девушка из Салавата, подозреваемая в убийстве своей семилетней сестренки, последние два года воспитывалась в приемной многодетной семье. Психологи предполагают, что подросток получил психологическую травму в детстве.

Как сообщает ТАСС, мать девочки лишили родительских прав. Обеих девочек первоначально передали родной тете, но из-за проблем со здоровьем женщине пришлось переехать в Краснодарский край, поэтому сестер в 2017 году отдали в приемную семью, которая считается благополучной.

По словам Миланы Скоробогатовой, старшая из сестер хорошо училась в кадетской школе, а младшая в этом году пошла в первый класс. Детский омбудсмен сегодня выехала в Салават, чтобы на месте разобраться в сложившейся ситуации и выяснить причины, толкнувшие подростка на преступление.

Напомним, 13 сентября в Салавате в тазике с водой захлебнулась семилетняя девочка. На голове у нее нашли гематому. По версии следствия, девочку утопила старшая 17-летняя сестра, которой младшая мешала делать уроки.