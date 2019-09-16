В Марий Эл пенсионерка ударила ножом полицейского

В марийской деревне 67-летняя женщина напала с ножом на полицейского. Об этом сообщает СК РФ по Марий Эл.

По версии следствия, участковый уполномоченный полиции МО МВД России "Медведевский" прибыл по вызову в одну из деревень Медведевского района республики.

В ходе разбирательства женщина взяла дома нож и, выйдя на улицу, нанесла представителю закона удар в грудь. Сразу же после этого она была задержана.

Возбуждено уголовное дело о применении применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.