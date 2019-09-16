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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Игра двух футбольных команд закончилась дракой в Дагестане

В Махачкале подрались футболисты. Как удалось выяснить журналистам, в воскресенье на стадионе "Труд" проходил матч с участием команд "УОР-Дагестан" и "Юность". В их составе молодые люди 2003 года рождения.

В Саратове юные хоккеисты устроили драку команда на команду

Президент Федерации футбола Дагестана Будун Будунов рассказал, что началось все со словесной перепалки двух игроков. Конфликт перерос в драку, в которой участвовало около 40 человек.

Сотрудниками полиции и тренерским штабом драка была пресечена. В полицию доставлены пять человек - предполагаемые зачинщики. Один из участников потасовки госпитализирован, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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