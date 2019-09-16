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16.09.2019 08:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео массовой драки футболистов в Махачкале

Текст: Николай Грищенко

В Дагестане сотрудники МВД опубликовали видеозапись массовой потасовки на махачкалинском стадионе "Труд". В драке участвовало около 40 футболистов и болельщиков. Один из участников конфликта госпитализирован.

В центре Москвы произошла массовая драка

Отношения между собой выясняли 16-летнии спортсмены команд "УОР-Дагестан" и "Юность". По одной из версий, причиной конфликта стала словесная перепалка и несдержанность футболистов. Бытовой конфликт перерос в драку.

"Принятыми мерами сотрудниками полиции, несущими службу на стадионе, и тренерским штабом, драка пресечена. В отдел полиции доставлено пять человек - предполагаемые зачинщики", - сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По факту ЧП проводится доследственная проверка. В комментариях, которые оставлены под роликом, пользователи интернета осуждают неспортивное поведение футболистов обеих команд.

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