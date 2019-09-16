В Петербурге открыли дамбу, угроза наводнения миновала

В Петербурге открыли створы комплекса защитных сооружений. Дамба в Кронштадте очередной раз спасла город от наводнения.

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, закрытие створов было обусловлено резким подъемом уровня воды в Неве. Наводнение возникает, когда вода поднимается выше допустимой отметки на 150-160 сантиметров.

Накануне уровень воды на гидропосту "Горный университет" был превышен на 119 сантиметров.

Стихия бушевала весь вечер. Многие горожане даже сообщают в социальных сетях, что видели смерч. Под утро погода стабилизировалась. Сейчас дамба открыта, угрозы наводнения в городе нет.