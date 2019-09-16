На границе с Казахстаном задержана партия черной икры на 3 млн рублей

В Астраханской области на российско-казахстанской границе задержана контрабандная партия икры севрюги и других рыб осетровых пород. В тайнике находилось свыше 40 килограммов деликатесной продукции, стоимостью около трех миллионов рублей.

- Нелегальный груз размещался в грузовом отсеке автомобиля ГАЗель. Машина следовала из России в Казахстан через пункт пропуска "Караузек", - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ.

В ходе досмотра, среди продуктов питания, находилась новая морозильная камера в картонной упаковке. В ней находились свертки с черной икрой. Вес груза составил 44 килограмма. Икра была добыта из 30 рыб вида севрюга.

Водитель сообщил, что груз ему не принадлежит и он не знал, что хранится в холодильнике. По факту незаконной добычи и оборота особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России возбуждено уголовное дело.