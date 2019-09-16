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16.09.2019 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре во время драки со стрельбой ранены два человека

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре полиция расследует инцидент со стрельбой из огнестрельного оружия, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города.

Драка со стрельбой произошла возле одной из жилых многоэтажек на улице Восточно-Кругликовской ночью 14 сентября. Однако о происшествии полиция сообщила только сейчас.

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По предварительным данным, причиной перестрелки стал конфликт между двумя молодыми людьми и парнем с девушкой.

"По данному факту проводится проверка. Уточняется информация о применении оружия неизвестным мужчиной, так как один из пострадавших заявил, что в него стреляли, - уточнили в пресс-службе УВД Краснодара. - Рассматривается также вероятность применения оружия случайным очевидцем драки".

Известно, что в результате стрельбы пострадали два человека, которых доставили в больницу.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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