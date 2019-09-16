СК завел дело после ЧП с теплоходом, севшим на мель в Югре

В Октябрьском районе Югры на мель село пассажирское судно "Метеор", которое выполняло рейс Березово - Ханты-Мансийск по реке Малая Обь. После этого инцидента возбудили уголовное дело.

Напомним, ЧП случилось в субботу в полдень. На борту находилось 66 человек, шестеро из них - члены экипажа. За медицинской помощью обратились 19 человек, трое находятся в больнице. У транспортного средства поврежден корпус, рулевое управление и винты.

В ситуации найдены признаки преступления, предусмотренные статьей об оказании небезопасных услуг (часть 1 статьи 238 УК РФ). Об этом сообщает сегодня пресс-служба следственного управления на транспорте СК РФ.

Устанавливаются причины и обстоятельства случая. Место происшествия и теплоход осмотрены следователями. Опрошен капитан судна и очевидцы. Изучаются документы о правилах перевозки пассажиров и техническом состоянии борта, назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавших. Сумма ущерба устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается.