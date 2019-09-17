БК "Химки" сыграл на турнире в Италии со Шведом в составе

Лидер баскетбольного клуба "Химки", лучший бомбардир Евро-2017 и за всю историю Единой лиги атакующий защитник Алексей Швед, пропускавший из-за проблем со здоровьем чемпионат мира, снова в строю. Он сыграл за свою команду на турнире в Италии.

Напомним, что Швед не смог выступить на ЧМ-2019 в Китае из-за того, что проходил восстановление по поводу травмы голеностопа левой ноги. Но теперь игрок снова брошен в бой!

Химчане после сбора в Литве отправились на турнир в итальянский город Кальяри. Состав у команды был неполный - отсутствовали Тимофей Мозгов и Крис Крамер, готовившиеся к сезону по индивидуальной программе, игроки сборной России Сергей Карасев и Евгений Валиев, выступавший на ЧМ серб Стефан Йович, травмированные Егор Вяльцев и Петр Губанов - повреждения плеча и колена соответственно. Поэтому пришлось добавить к основному "ростеру" нескольких молодых резервистов из фарм-команды.

Турнир с участием двух итальянских клубов, "Химок" и представителя Израиля проводился в формате "Финала четырех". Руководимая Римасом Куртинайтисом подмосковная команда в полуфинале разгромила "Хапоэль" (Иерусалим) - 94:60. Лучшими бомбардирами у победителей стали Швед (14 очков), американский новичок Джереми Эванс (14) и латвиец Янис Тимма (13).

- Чувствую себя нормально, дискомфорта не испытывал, может быть, чуть подустал, но это нормально, если долго не играешь, - приводит сказанные после этого мата слова Шведа пресс-служба БК "Химки". - Сыграл не так много, как обычно, но мне этого хватило. Очень понравился баскетбол, который показывала наша команда, парни действовали умно, хорошо двигали мяч. Все отлично себя проявили, не жадничали, играли командно. Думаю, тренер тоже остался доволен. Хорошие впечатления, я рад, что вернулся в игру.

В финале "Химки" встречались с участником Евролиги "Миланом" и уступили минимум - 78:79. В активе Тиммы - 23 очка, у Шведа снова 14. Кстати, "Миланом" руководит знаменитый итальянский специалист Этторе Мессина, приводивший ЦСКА к триумфам в Евролиге. А лидер клуба теперь - тоже экс-армеец испанец Серхио Родригес. У российской команды из-за полученных повреждений не смогли выйти на площадку шведский новичок Йонас Жеребко (ахиллово сухожилие) и Вячеслав Зайцев (непосредственно пятка). Именно Родригес и совершил победный бросок в финале традиционного, уже девятого по счету международного турнира в Кальяри.

Далее "Химки" с 18 по 20 сентября выступят на предсезонном международном турнире в хорватском городе Задар. Соперники (все сыграют в один круг) - местный "Задар", турецкий "Эфес" (Стамбул) и немецкая "Альба" (Берлин). Официальный старт сезон у химчан - 25 сентября. Матчем против польской "Зелены Гуры" на "ВТБ Арене" в столичном Петровском парке начнется регулярный чемпионат Единой лиги.