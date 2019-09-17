Каприн: Врачей нужно стимулировать, чтобы они проявляли онконастороженность

Проведение диспансеризации и включение в нее онкоскринингов важно для раннего выявления рака, заявил сегодня главный внештатный онколог Минздрава России, директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн в рамках организованной Минздравом "прямой линии".

"Были споры о том, насколько оправдано введение материального стимулирования врачей за раннее выявление рака, противники говорили, что будет много "ложно отрицательных" и "ложно положительных случаев", неоправданно возрастет нагрузка на онкологов, - пояснил Андрей Каприн. - Но опыт регионов, которые уже ввели такую практику, показывает, что предложенные меры эффективны и помогают увеличить выявляемость онкозаболеваний. В Башкортостане введена выплата врачу в размере пяти тысяч рублей. В Калужской области - три тысячи рублей".

По мнению Каприна, эту практику надо распространить и на другие регионы.