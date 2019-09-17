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Проект: Пресс-релизы

Московский кредитный банк вернет до 7% баллами за путешествия и покупки в аптеках и ресторанах

С 1 октября Московский кредитный банк меняет категории повышенного начисления за покупки для участников программы "МКБ Бонус". До конца года будут действовать пять категорий на выбор: кафе и рестораны, кроме операций с кодом MCC 5814 (фастфуд); такси и каршеринг; развлечения; спорттовары и салоны красоты. Для клиентов с пакетом услуг "Премиальный" доступна специальная категория путешествия (оплата авиа и ж/д - билетов дальнего следования, отелей, агентств путешествий и туроператоров), а также для держателей карт "Мудрость" доступна категория аптеки. Новые категории доступны к выбору с 17 сентября.

Держателям карт Московского кредитного банка доступна программа лояльности "МКБ Бонус", которая позволяет зарабатывать на ежедневных покупках. Для получения баллов необходимо подтвердить участие в мобильном или интернет-банке "МКБ Онлайн". Раз в квартал клиентам доступен выбор категорий, за покупки в которых будет начисляться 5 или 7% баллами (в зависимости от категории карты) от суммы покупок. За все остальные расходные операции банк начислит 1% баллами. Клиент может возмещать баллы по ставке 1 балл = 1 рубль.

Кроме этого, в мобильном банке доступен раздел "Персональные предложения", в котором каждому клиенту предоставляется индивидуальный кэшбэк до 25% за покупки у определённых партнеров. Например, это может быть кэшбэк за покупку парфюмерии или товаров для детей.

Узнать подробности о правилах и исключениях программы "МКБ Бонус" можно по ссылке.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Московский Кредитный Банк"

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