Московский кредитный банк вернет до 7% баллами за путешествия и покупки в аптеках и ресторанах

Держателям карт Московского кредитного банка доступна программа лояльности "МКБ Бонус", которая позволяет зарабатывать на ежедневных покупках. Для получения баллов необходимо подтвердить участие в мобильном или интернет-банке "МКБ Онлайн". Раз в квартал клиентам доступен выбор категорий, за покупки в которых будет начисляться 5 или 7% баллами (в зависимости от категории карты) от суммы покупок. За все остальные расходные операции банк начислит 1% баллами. Клиент может возмещать баллы по ставке 1 балл = 1 рубль.
Кроме этого, в мобильном банке доступен раздел "Персональные предложения", в котором каждому клиенту предоставляется индивидуальный кэшбэк до 25% за покупки у определённых партнеров. Например, это может быть кэшбэк за покупку парфюмерии или товаров для детей.
Узнать подробности о правилах и исключениях программы "МКБ Бонус" можно по ссылке.
Пресс-релиз предоставлен ПАО "Московский Кредитный Банк"