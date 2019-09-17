Под Тверью четыре человека погибли от отравления алкоголем

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек от отравления.

По информации следственного управления СК РФ по Тверской области, вечером 15 сентября 44-летний житель поселка Зеленогорский Вышневолоцкого района явился к знакомым - 36-летней женщине и 44-летнему мужчине - и распил с ними принесенную с собой бутылку с жидкостью неизвестного происхождения. После чего отправился к 51-летнему приятелю, продолжив застолье с ним. Спиртное, которое употребляли мужчины, было аналогичным.

- 16 сентября тела гостя и трех человек, с которыми он употреблял принесенную с собой жидкость, были обнаружены в квартирах с признаками отравления, - рассказала официальный представитель регионального СУ СК РФ Валерия Павлова.

Вышневолоцкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товара, не отвечающего требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть). По словам Валерии Павловой, для установления точной причины смерти людей проводятся судмедэкспертизы, а также судебно-химические экспертизы жидкости, содержавшейся в бутылках, изъятых с мест происшествия.

Сотрудники полиции устанавливают место производства и продажи смертельно опасной жидкости.