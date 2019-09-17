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17.09.2019 11:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В московских парках животных бесплатно привьют от бешенства

Текст: Ирина Огилько

В 10 столичных парках откроют ветеринарные мобильные прививочные пункты. В течение двух недель владельцы животных смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства.

Мосгордума: В столице стало меньше безнадзорных животных

Акция под названием "Защити своего питомца" начнется 23 сентября и продлится по 6 октября. Она приурочена к Всемирному дню борьбы против бешенства. Главная цель акции - обезопасить животных и горожан от опасного вирусного заболевания. Так, в течение двух недель в 10 озелененных территориях "Сокольники", "Отрадное", "Ангарские пруды", "Садовники", "Красная Пресня", в парке Олимпийской деревни, Перовском парке, в скверах "Надежда" и им. Ф. Полетаева, а также в Бирюлевском дендропарке будут дежурить машины ветеринарной помощи. Аналогичные мобильные пункты будут открыты и в некоторых популярных местах выгула домашних животных на территории "Новой Москвы" и на территории площадок для выгула собак в 6 округах, кроме Западного, Центрального, Северо-Западного округов и Зеленограда. Так, мобильные пункты организуют на Коссинской улице, 14; Открытом шоссе, 21; на ВДНХ; на Ленинском проспекте у домов - 44, 43, 66, 123; на улице Теплый стан.

В комитете ветеринарии подчеркнули, что бешенство - опасное заболевание, которое передается человеку при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез, нервных клеток коры головного мозга, и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к гибели. Один из основных признаков заболевания человека - водобоязнь, вызывающая спазм глоточной мускулатуры. При болезни усиливается слюноотделение, у некоторых больных тонкая струйка слюны постоянно вытекает из угла рта, челюсть, отвисшая из-за паралича скуловых мышц. Основными источниками заражения домашних животных является контакт с переносчиками заболевания - дикими животными, в том числе лисами и ежами.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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Как отмечает сайт мэра столицы, популярность "парковой" прививочной акции растет. В 2017 году во время акции "Защити своего питомца" было вакцинировано 1,2 тысячи домашних животных, в минувшем году привитых питомцев было уже около трех тысяч.

Напомним, что в этом году в начале сентября в свой профессиональный праздник столичные ветеринары бесплатно проверили здоровье домашних животных в семи городских парках. Всего в ходе мероприятия принято почти 475 питомцев (174 кошки, 298 собак, 2 кролика и 1 попугай) и оказано почти 900 услуг. Пользовались популярностью такие услуги, как чистка ушей и обрезка когтей. Данные услуги оказаны почти 300 животным, еще 89 четвероногих привиты от бешенства.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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