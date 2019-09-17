На севере Якутии утонули два рыбака

В Оленекском районе Якутии во вторник были обнаружены тела двух рыбаков, утонувших в реке Оленек.

Сначала в 50 километрах от одноименного села местные жители обнаружили перевернутую лодку и тело мужчины. По словам родственников, погибший со своим товарищем поздно вечером 16 сентября уехали на рыбалку.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, для поисков второго мужчины к месту происшествия выехали сотрудники органов внутренних дел и родные пропавшего. К сожалению, через некоторое время из МЧС поступила информация о том, что полицейские нашли его тело.