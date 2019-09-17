В море у берегов Сахалина при опрокидывании лодки утонул мужчина

В Охотском море вблизи устья реки Мануй на Сахалине при опрокидывании надувной резиновой лодки погиб мужчина, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

В лодке, которая опрокинулась примерно в двухстах метрах от берега, также находилась женщина. Ей удалось самостоятельно выбраться на сушу.

Специалисты МЧС считают, что причиной гибели мужчины мог стать рыбацкий костюм, в который он был одет. Прорезиненная ткань удерживает воду, превращая одежду в тяжелый груз. Возможно, именно это не позволило упавшему в воду человеку доплыть до берега. К тому же у вышедших в море не было с собой спасательных жилетов.

Тело утонувшего подняли рыбаки с расположенного поблизости стана. Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть.