В Башкирии шестилетний мальчик провел пять дней рядом с трупом матери

В Янауле в одной из квартир рядом с трупом женщины обнаружен ее шестилетний сын.

Как сообщило РИА Новости, ребенок, по некоторым данным, находился с умершей матерью около пяти дней. Его отправили в больницу для осмотра, после чего будет решаться вопрос о госпитализации в республиканскую детскую клиническую больницу. По факту смерти женщины проводится проверка.

Глава Янаульского района Ильшат Вазигатов на своей странице в соцсетях сообщил подробности ЧП.

"Первыми тревогу забили воспитатели детского сада. С 30 августа они не могли дозвониться до женщины и начали беспокоиться. В квартиру попасть тоже не смогли: дверь была заперта, никто не отзывался. Поиски привели к подруге, у которой имелись ключи от квартиры. Открыв дверь, она увидела ужасающую картину: женщина была мертва. А ребенок был до крайности истощен. Возможно, мальчик вначале думал, что мама просто уснула. А потом - не было сил. Сложно себе представить, что пришлось испытать шестилетнему ребенку", - написал он.

В связи с ЧП в Янауле состоялось экстренное совещание координационного совета по семейной политике, на котором руководителям образовательных учреждений дали поручения взять под особый контроль непростые семьи и организовать проведение диспансеризации одиноких женщин, воспитывающих детей.