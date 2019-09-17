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17.09.2019 08:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье экс-чиновника обвинили в расстреле четырех собак из-за лая

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)

В Пермском крае полиция проверяет информацию о том, что в Горнозаводском районе мужчина расстрелял четырех охотничьих собак, которые якобы громко лаяли и мешали ему охотиться.

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Как пояснили "РГ" в ГУ МВД России по Пермскому краю, в отдел полиции города Горнозаводск поступило сообщение о том, что в охотхозяйстве на территории района мужчина расстрелял четырех собак. Об этом сообщил владелец убитых животных. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по указанным фактам и выясняют все обстоятельства.

О происшествии в своем блоге сообщила и краевая Федерация охотников и рыболовов: "Охотхозяйство, в котором все случилось, к нам не имеет никакого отношения. Да, все собаки зарегистрированы у нас и состояли на учете в Федерации. Это кошмар и ужас, что произошло. Все охотники, заводчики и владельцы обеспокоены, ни у кого в голове не укладывается такое".

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на краевое министерство природы, потерпевший заявил, что преступление совершил бывший заместитель министра промышленности региона. Кроме того, в момент инцидента на месте находился районный охотинспектор. В минприроды подчеркнули, что этот "вопиющий случай жестокости" не будет оставлен без внимания. Сейчас в отношении охотинспектора ведомство проводит служебную проверку.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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