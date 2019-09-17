Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни

36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.

Тем самым певица развеяла слухи о том, что ее отеки на лице связаны с увлечением пластическими операциями. Седокова отметила, что в последние три недели просыпается от "жуткого зуда". Кроме того, на ее теле периодически то появляются пятна (характерный симптом крапивницы), то пропадают.

- Пыталась их как-то замаскировать, постоянно накладывая тональный крем. И, конечно, читала комментарии о том, что я с отекшим лицом от пластических операций. Читала и молчала, - посетовала певица.

Рассказать правду артистка решила для того, чтобы поддержать других страдающих от заболевания. А оно, по словам певицы, очень сильно осложняет жизнь.

- Ком в горле, тяжело дышать. Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь мне обязательно носить с собой шприц и лекарство. Пару дней назад у меня случился острый приступ, - написала Седокова.

Среди первых симптомов она назвала появление пятен на шее, позже у нее опухла губа.