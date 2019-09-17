В Красноярском крае завели дело после ДТП с 14 пострадавшими

Следователи полиции Емельяновского района Красноярского края возбудили уголовное дело по факту ДТП со служебным автобусом, в котором пострадали 14 человек. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, виновные могут получить два года лишения свободы.

Напомним, авария случилась 16 сентября. В кювет, а потом в реку съехал автобус, который вез на работу сотрудников местной птицефабрики. По предварительной версии, у автобуса возникли сложности с тормозной системой. В результате аварии пострадали 14 человек, восемь из которых были госпитализированы.

Теперь в рамках расследования дела предстоит выяснить, кто допустил выезд на линию неисправного транспортного средства.