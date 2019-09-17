На Ставрополье хулиган ударил полицейского ножом

В Туркменском районе Ставропольского края правоохранители задержали 32-летнего мужчину, который бросился с ножом на полицейского. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, подозреваемый успел нанести сотруднику силового ведомства удар ножом в грудь.

- Этот мужчина 16 сентября позвонил в службу "112" и совершил хулиганский поступок. К нему для выяснения обстоятельств прибыли полицейские. Во время беседы он без причины напал, - рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Полицейский получил проникающее ранение в районе грудной клетки, и его незамедлительно доставили в больницу. Ему оказали помощь и сейчас он вне опасности, восстанавливается после полученного ранения.

Агрессивного телефонного хулигана задержали и теперь ему грозит реальный тюремный срок. Против него возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Сейчас идет сбор доказательств, мужчина задержан, а в суд направлено ходатайство о заключении его под стражу на время следствия.