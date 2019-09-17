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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Ростов" одержал волевую победу над "Ахматом"

Волевая победа над грозненским "Ахматом" со счетом 2:1 вернула "Ростов" в лидирующую тройку.
Фото: Максим Романов/ТАСС Фото: Максим Романов/ТАСС
Фото: Максим Романов/ТАСС

Счет на 19-й минуте игры открыли гости после пенальти, справедливость назначения которого еще долго будут обсуждать специалисты. Роши с одиннадцатиметровой отметки был точен - 0:1. За исключением этого момента в первой половине встречи, пожалуй, ничего значительного не произошло. Хозяева попытались было быстро сравнять счет, но в этот день все лидеры команды - Шомуродов, Еременко, Попов - выглядели серой тенью самих себя.

"Динамо" и "Уфа" голов не забили

А вот после перерыва игра ожила. Видимо, какие-то мотивирующие слова нашел для команды Карпин и игроки забегали. В одной из атак на 54-й минуте самым быстрым на добивании оказался Хорен Байрамян - 1:1.

После этого игра хозяев стала еще более агрессивной и в одной из бескомпромиссных схваток в центре поля прямую красную карточку заработал грозненец Антон Швец. Его подкат под Матиас Норманна был так жёсток, что норвежец сделав в воздухе эффектное сальто, лишь чудом обошелся без переломов.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Этот момент стал ключевым в матче: гости остались вдесятером, а уцелевший в столкновении Норманн через минуты забил решающий гол. Хозяева, переломив ход игры в свою пользу, после этого заметно успокоились, а гости сделали несколько попыток вернуть интригу, но в какие-то моменты их форвардам не хватило точности, а в каких-то удачи.

"Ростов" после этой игры набрал 20 очков и делит 1-3 места с "Зенитом" и "Краснодаром", а грозненцы с "Оренбургом" находятся на 12-13 местах. У них по 8 очков.

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