Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с "Лионом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак определился с футболистами, которые сыграют с первых минут в первом матче Лиги чемпионов во Франции против "Лиона".

Главная новость - появление в стартовом составе новичков "сине-бело-голубых" Йордана Осорио и Вячеслава Караваева. Для обоих футболистов эта встреча станет дебютной в "Зените".

Полностью состав питерского клуба на поединок с "Лионом" выглядит следующим образом: Андрей Лунев, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Йордан Осорио, Дуглас дос Сантос, Вильмар Барриос, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

В запасе остались: Михаил Кержаков, Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Олег Шатов.

"РГ" проведет онлайн-трансляцию этого поединка. Начало - в 20.00.