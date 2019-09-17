В Калининграде саперы Балтфлота обезвредили 85 снарядов времен войны

82 артиллерийских снаряда различных калибров и три минометные мины вывезли на полигон для уничтожения саперы Балтийского флота.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были обнаружены при проведении земляных работ на улице Верхние Поля в Ленинградском районе Калининграда, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Обезвреживанием опасной находки занималась группа разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота. Им предстоит уничтожить также противопехотную ручную гранату Ф-1 и два десятка крупнокалиберных пулеметных патронов - эти боеприпасы были обнаружены строителями поздно вечером в понедельник на улице Ямской в Московском районе Калининграда.

Подобную работу флотским саперам приходится выполнять часто: калининградская земля, где проходила Восточно-Прусская операция, хранит еще очень много следов войны. С начала этого года военнослужащие БФ вывезли на полигон и взорвали свыше 7 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной.