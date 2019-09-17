В школе Геленджика 11 детей и директор пострадали от газа

В поселке Дивноморском, расположенном в окрестностях города-курорта Геленджик, ученик 8-го класса распылил баллончик с перцовым газом в школе.

В результате случившегося пострадали 11 детей и директор - с жалобами на першение и плохое самочувствие их госпитализировали в местную больницу. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По информации ведомства, инцидент произошел на утренней перемене в школе № 12. Один из восьмиклассников в коридоре распылил перцовый газ из баллончика, который предположительно взял у своей одноклассницы.

"Девочке газовый баллончик купили родители для самообороны - пояснив этот тем, что школа расположена далеко от дома. В результате происшествия проведена эвакуация учащихся, сейчас под наблюдением врачей находятся двое учащихся", - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.