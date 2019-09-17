Ростовских родителей возмутил мужчина-учитель с маникюром

Родители учеников одной из ростовских школ высказали недовольство в адрес учителя-мужчины с маникюром.

Информация об этом появилась в соцсетях. В частности, там говорилось о том, что у педагога имеются нарощенные ногти. В подтверждение была выложена фотография рук учителя.

Представитель городского управления образования прокомментировал ситуацию агентству РИА Новости.

По словам собеседника, в управление вызвали директора школы и завотделом образования района. После этого было поручено привести в "соответствующий вид" руки педагога, который оказался учителем русского языка и литературы. Также сообщается, что к квалификации учителя претензий не имеется.

"Была претензия к его рукам... С ним побеседовали, он уже снял маникюр", - уточнили в управлении.

Педагога попросили следить за соответствием внешности кодексу профессиональной этики.