В Сочи застройщиков осудили за обман дольщиков на 60 млн рублей

В Хостинском районе Сочи четырех местных жителей осудили за мошенничество в сфере долевого строительства. Об этом сообщили пресс-служба прокуратуры Кубани.

Сочинцы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Кроме того, 61-летний участник осужден по пункту "б" части 2 статьи 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере").

По данным следствия, с сентября 2015 года по июль 2017-го в садоводческом товариществе "Сутугинское", "не имея разрешения на строительство, а также проектной документации", осужденные возвели многоквартирные дома с отчуждением жилых помещений.

Как установил суд, застройщик и его соучастники "причинили ущерб 60 людям на общую сумму свыше 60 миллионов рублей". Кроме того, двое осужденных "незаконно приобрели" право собственности на один земельный участок, принадлежащий муниципалитету, в результате чего ущерб составил 3,4 миллиона рублей.

Самый старший из осужденных был освобожден от наказания за незаконную предпринимательскую деятельность по амнистии. Суд назначил остальным обвиняемым от 3,5 года до 6 лет лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.