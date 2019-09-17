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17.09.2019 10:47
Рубрика: Экономика

РФ и Беларусь запустят электронную ветсертификацию в октябре

Текст: Евгений Гайва

Россия и Беларусь с 1 октября 2019 года запускают систему электронной ветеринарной сертификации животноводческой продукции. Такое решение было принято по итогам встречи представителей Россельхознадзора и министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 16 сентября, сообщили в российском ведомстве.

Фото: iStock
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"В ходе встречи принято решение о запуске с 1 октября 2019 года пилотного проекта по сопровождению животноводческих товаров, следующих из России в Республику Беларусь, электронными ветеринарными сертификатами", - говорится в сообщении.

Сначала будет действовать переходный период, в течение которого электронные документы будут использоваться только для согласованного списка товаров. Для других товаров пока будут использоваться ветеринарные сертификаты, распечатанные на бланке без степеней защиты.

На следующей неделе стороны договорились подписать Дорожную карту по интеграции российской и белорусской систем электронной ветсертификации.

Возможность интеграции двух систем электронной прослеживаемости животноводческой продукции обсуждается с конца прошлого года. Россия использует систему "Меркурий", а Беларусь - AITS.

Тем самым стороны рассчитывают минимизировать объем нелегальной продовольственной продукции, перемещающейся по территории Союзного государства. Кроме того, повысится качество продуктов.

После полной интеграции двух систем появится возможность полностью прослеживать путь конкретной партии товара от производителя сырья до торгового предприятия.

Экономика ВЭД Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Россельхознадзор
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