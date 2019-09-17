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17.09.2019,  
10:57
Текст:  Антон Валагин

Россия создаст новый спутник-инспектор

Фото: Александр Ковалев/ РИА Новости Фото: Александр Ковалев/ РИА Новости
Фото: Александр Ковалев/ РИА Новости

Госкорпорация Роскосмос разместила заказ на создание нового спутника-инспектора, способного приближаться к другим космическим аппаратам.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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Подрядчику предстоит разработать проект тактико-технического задания на разработку перспективного комплекса с сервисным космическим аппаратом для обслуживания спутников на геостационарных орбитах. Работа должна быть завершена к 15 ноября 2020 года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные системы "СПАРК-Маркетинг".

Спутник-инспектор имеет возможность маневрировать на орбите, сближаться с другими космическими аппраратами, проводить их осмотр и различные манипуляции. Они могут выполняться как для обследования и ремонта, так и с военными целями. В августе Минобороны РФ сообщило об испытаниях в космосе двух спутников: инспектора и регистратора. В июле с космодрома Плесецк были выведены на орбиту военные аппараты "Космос-2535", "Космос-2536", "Космос-2537" и "Космос-2538". Два первых предназначены для "изучения воздействия на аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства", рассказали в ведомстве.

Разведка США считает российские спутники-инспекторы угрозой. По мнению разведчиков, они могут использоваться для нейтрализации космических аппаратов других стран.

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