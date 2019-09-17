В Госдуме оценили сообщения об изменении правил оформления отпуска

Инициатива о внесении изменений в Трудовой кодекс, которыми, в частности, предполагается изменить правила ухода в отпуск, находится на стадии обсуждения. Об этом заявил один из авторов данной инициативы, депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что с 1 октября, если в трудовом договоре организации закреплены условия об электронном документообороте, можно будет подавать заявление на отпуск в электронном виде.

Однако, как сообщает РБК со ссылкой на депутата, подобный законопроект не был принят, но "понятно, что идет цифровизация, что многие вопросы будут решаться по-другому".

В июне стало известно о том, что в Госдуму внесен законопроект об электронных трудовых договорах, заявлениях на отпуск или об увольнении. Предложенные изменения позволят шире применять удобные и быстрые способы коммуникации между работодателями и работниками. В Трудовом кодексе предлагается прописать, что подача такого рода заявлений может производиться с использованием электронных или иных технических средств. Сейчас это разрешено только в личном присутствии или при направлении сообщения почтой в виде бумажного документа.

Ранее "РГ" писала о том, что примерно каждый третий россиянин (29%) во время отпуска регулярно проверяет почту и отвечает на запросы, связанные с работой. При этом только 22% опрошенных во время отпуска полностью отдыхают от работы, не отвечают на письма и звонки. Почти половина (49%) не могут полностью абстрагироваться от трудового процесса, правда, занимаются во время отпуска исключительно срочными делами.