В Китае католических священников заставляют цитировать Конфуция

Во многих регионах Китая власти принуждают священников христианских приходов цитировать в проповедях Конфуция и проводить с прихожанами занятия по изучению наследия великого китайского философа, изучая его основной труд "Беседы и суждения", сообщает ChristianHeadlines.com.

Кроме того, региональные власти рекомендуют пасторам проводить параллели между христианством и Конфуцием. Для этого издаются специальные плакаты, в которых приводятся сопоставления мыслей китайского философа и христианских заповедей. Однако многие священники считают, что речь идет о совершенно разных учениях, совместить которые практически невозможно. Так, например, предполагается, что максима Конфуция "Все люди, живущие у четырех морей - братья" соответствует словам Христа (Мф. 12:50) "Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь". Однако, говорят священники, при всем уважении к Конфуцию сопоставление этих высказываний бессмысленно, поскольку "мудрость Конфуция призывает уважать своего ближнего на основании внутреннего морально-этического кодекса, видя в нем брата, но это благородная мысль все же не имеет ничего общего с заповедью "исполняй волю Отца Небесного".

Учение Конфуция (Кун-цзы), жившего в 551-479 годах до н.э. представляет собой этическую систему о правилах поведения отдельных людей и общества в целом. Оно очень широко распространилось в Китае, став государственной идеологией, а сам Конфуций был возвеличен до практически религиозной фигуры.