Новости

Алиментщиков предложено сажать в тюрьму за сокрытие имущества 20:29
Ростовских родителей возмутил мужчина-учитель с маникюром 20:18
В Китае католических священников заставляют цитировать Конфуция 20:09
США не просят Минск делать выбор между Востоком и Западом 19:50
Мировые цены на нефть упали более, чем на 5% 19:48
Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с "Лионом" 19:23
В ФСБ уточнили число задержанных браконьеров из КНДР 19:18
Фото: на заводе КамАЗ грузовик протаранил опору здания 19:16
"Ростов" пригласили на товарищеские матчи в Сирию 19:16
Каприн: Врачей нужно стимулировать, чтобы они проявляли онконастороженность 19:12
Астрономы выяснили, что за объект врезался в Юпитер месяц назад 18:50
На побережье Черного моря найден уникальный 6000-летний артефакт 18:47
Аксенов призвал оставить историкам вопрос двойного названия Крыма 18:34
Диппредставителя КНДР вызвали в МИД РФ из-за инцидента в Японском море 18:31
Путин поручил пострадавшим от паводков главам регионов решать вопросы через Минстрой 18:12
Православные христиане в Эфиопии устроили протесты из-за сожжения церквей 18:08
Владимир Спиваков награжден орденом Салавата Юлаева 17:55
Красноярский художник презентовал мухобойки в виде Собчак и Богомолова 17:35
Число заявлений в Росреестр от нотариусов за полгода выросло в шесть раз 17:30
Беларусь и США восстановят диппредставительства на уровне послов 17:23
В Коми обнаружили новый для региона вид грибов 17:20
Видео: На Урале скромный грабитель не решился обратиться к продавщице 17:09
Видео: "Таврия" загорелась на ходу 17:02
Суд арестовал один из главных активов Порошенко 16:56
В Европе пенсии женщин серьезно ниже, чем у мужчин 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Названы самые востребованные у россиян профессии
Названы самые востребованные у россиян профессии
17.09.2019 20:09
Рубрика: В мире

В Китае католических священников заставляют цитировать Конфуция

Текст: Константин Волков

Во многих регионах Китая власти принуждают священников христианских приходов цитировать в проповедях Конфуция и проводить с прихожанами занятия по изучению наследия великого китайского философа, изучая его основной труд "Беседы и суждения", сообщает ChristianHeadlines.com.

Институты Конфуция назвали инструментом разведки Китая в США‍

Кроме того, региональные власти рекомендуют пасторам проводить параллели между христианством и Конфуцием. Для этого издаются специальные плакаты, в которых приводятся сопоставления мыслей китайского философа и христианских заповедей. Однако многие священники считают, что речь идет о совершенно разных учениях, совместить которые практически невозможно. Так, например, предполагается, что максима Конфуция "Все люди, живущие у четырех морей - братья" соответствует словам Христа (Мф. 12:50) "Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь". Однако, говорят священники, при всем уважении к Конфуцию сопоставление этих высказываний бессмысленно, поскольку "мудрость Конфуция призывает уважать своего ближнего на основании внутреннего морально-этического кодекса, видя в нем брата, но это благородная мысль все же не имеет ничего общего с заповедью "исполняй волю Отца Небесного".

Учение Конфуция (Кун-цзы), жившего в 551-479 годах до н.э. представляет собой этическую систему о правилах поведения отдельных людей и общества в целом. Оно очень широко распространилось в Китае, став государственной идеологией, а сам Конфуций был возвеличен до практически религиозной фигуры.

В мире Восточная Азия Китай
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил губернаторам посетить пострадавшие от паводков районы
Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
В Госдуме оценили "формулу Зеленского"
В Кремле пока не получили ответ Эр-Рияда по С-300 или С-400
"Зенит" подписал контракт с Кокориным до конца сезона