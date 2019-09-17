В СГ запустят пилотный проект по применению электронных ветсертификатов

Животноводческие товары, следующих из России в Беларусь, начиная с 1 октября будут сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами. Договоренность об этом достигнута накануне между Россельхознадзором и департаментом Минсельхозпрода РБ, сообщает официальный сайт российского ведомства.

В ближайшее время, уточняют в Минске, белорусская сторона направит российским коллегам перечень товарных групп, которые будут задействованы в пилотном проекте.

Дело в том, что в переходный период обмен документами на согласованный список продукции будет осуществляться в электронном виде, "однако дополнительно грузы будут сопровождаться ветеринарным сертификатом, распечатанным на бланке без степеней защиты", - поясняется в сообщении Россельхознадзора.

Еще до конца сентября стороны договорились подписать дорожную карту, которая будет регламентировать завершение интеграции между российскими и белорусскими системами электронной сертификации грузов.