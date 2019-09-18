Черышев огорчил "Челси", а Промес - "Лилль"

В группе Н Лиги чемпионов "Валенсия" в гостях неожиданно переиграла "Челси" (1:0), а "Аякс" на своем поле разгромил "Лилль" - 3:0.

В Лондоне "Челси" принимал "Валенсию". По всем раскладам английский клуб являлся явным фаворитом в этом матче. Тренер "Валенсии" после разгрома от "Барселоны" произвел изменения в составе и выпустил на поле с первых минут российского полузащитника Дениса Черышева.

"Челси" владел преимуществом и нанес в три раза больше ударов в створ, но команде Фрэнка Лэмпарда в этот вечер не суждено было отличиться.

Зато "Валенсия" показала чудеса реализации. Из двух ударов в створ один стал результативным. На 74-й минуте отличился Родриго.

В другом матче полуфиналист прошлого сезона "Аякс" принимал "Лилль". Впервые в турнире в стартовом составе на поле появился Куинси Промес, который с лихвой оправдал доверие тренера, поразив ворота французского клуба на 18-й минуте, замкнув ударом головой навес партнера.

Во второй половине встречи Эдсон Альварес и Николас Тальяфико довели дело до разгрома, хотя по игре "Лилль" такого результата явно не заслужил.