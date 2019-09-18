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18.09.2019 20:53
Рубрика: Власть

"Единая Россия" выдвинула Алексея Шапошникова на пост председателя Мосгордумы

Текст: Александр Мелешенко

Московское городское отделение партии "Единая Россия" выдвинуло Алексея Шапошникова на пост председателя Мосгордумы седьмого созыва, первое заседание которой пройдет 19 сентября. Соответствующее решение было принято на конференции партийного отделения - ее делегаты поддержали кандидатуру Шапошникова во время тайного голосования.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Также принято решение о формировании в столичном парламенте фракции "Единой России". "На роль руководителя фракции депутатам единороссам была предложена кандидатура Степана Орлова, - сообщается на сайте городского отделения партии. - Ему же было поручено провести все необходимые мероприятия по организации работы нового состава фракции".

В качестве представителя Мосгордумы в Совете Федерации единороссы хотели бы видеть Инну Святенко. Эти и другие кадровые вопросы значатся в повестке дня завтрашнего заседания парламента.

Напомним, выборы в Мосгордуму прошли в Единый день голосования 8 сентября. 17 сентября избранные депутаты принесли присягу. Алексей Шапошников занимал должность председателя городской думы прошлого, шестого созыва.

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