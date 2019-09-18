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18.09.2019 17:23
Рубрика: Власть

Госдума 19 сентября рассмотрит кандидатуры на посты аудиторов Счетной палаты

Текст: Татьяна Замахина

Кандидатуры на посты аудиторов Счетной палаты получили одобрение на заседании Совета Госдумы. Депутаты рассмотрят их на пленарном заседании 19 сентября.

Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
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Ранее президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры Валерия Богомолова, Андрея Перчяна, Даниила Шилкова, Сергея Штогрина, предложив их на посты аудиторов. Тем самым глава государства согласился с предложениями парламентариев.

Об одобрении кандидатур Советом сообщил первый вице-спикер Иван Мельников. Кроме того, их поддержал Комитет Госдумы по контролю и регламенту.

Потенциальные аудиторы также пообщались с фракцией "Единая Россия". Обсуждались вопросы контроля за природными ресурсами и реализации национальных проектов, рассказал первый замглавы фракции Андрей Исаев. По его словам, все кандидаты "настроены на серьезное взаимодействие" с думскими фракциями.

Кандидатам на заседании в четверг предстоит доклад перед депутатами, голосование, будут заданы вопросы по каждой кандидатуре.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Госфонды и контрольные органы Счетная палата
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