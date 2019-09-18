Госдума 19 сентября рассмотрит кандидатуры на посты аудиторов Счетной палаты

Кандидатуры на посты аудиторов Счетной палаты получили одобрение на заседании Совета Госдумы. Депутаты рассмотрят их на пленарном заседании 19 сентября.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры Валерия Богомолова, Андрея Перчяна, Даниила Шилкова, Сергея Штогрина, предложив их на посты аудиторов. Тем самым глава государства согласился с предложениями парламентариев.

Об одобрении кандидатур Советом сообщил первый вице-спикер Иван Мельников. Кроме того, их поддержал Комитет Госдумы по контролю и регламенту.

Потенциальные аудиторы также пообщались с фракцией "Единая Россия". Обсуждались вопросы контроля за природными ресурсами и реализации национальных проектов, рассказал первый замглавы фракции Андрей Исаев. По его словам, все кандидаты "настроены на серьезное взаимодействие" с думскими фракциями.

Кандидатам на заседании в четверг предстоит доклад перед депутатами, голосование, будут заданы вопросы по каждой кандидатуре.