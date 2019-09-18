Новости

В Крыму введен карантин в месте отстрела бешеного волка 18:32
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост через Днепр 18:29
Опрос: 80 процентов россиян сталкивались с неэффективностью лекарств 18:29
Движение поездов на "серой" ветке восстановлено 18:23
Уборочная машина провалилась под асфальт в центре Москвы 18:21
Пушков прокомментировал "киевские фантазии о возвращении Крыма" 18:11
МИД РФ: Заявления о шпионаже России в Швейцарии - клевета 18:10
Путин пошутил про бюрократию 18:03
СК выяснил происхождение найденных на Кубани останков 20 человек 17:55
Впервые за 360 лет в Гринвиче совпали истинный и магнитный север 17:50
Арестован саратовец, обвиняемый в изнасиловании врача 17:49
На "серой" ветке остановили поезда от "Савеловской" до "Серпуховской" 17:44
У Lada Xray выявили проблемы с устойчивостью к коррозии 17:41
Министр культуры Астраханской области объявила об отставке 17:40
Путин обещал помочь космическому стартапу 17:38
Фото: В Индии мужчине удалили с головы десятисантиметровый рог 17:30
Онищенко сравнил прогноз роста смертности от рака с информационной атакой 17:29
В Новгородской области откроют виртуальные концертные залы 17:28
Госдума 19 сентября рассмотрит кандидатуры на посты аудиторов Счетной палаты 17:23
Председатель Совета по правам человека награжден медалью адвокатуры 17:22
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР 17:21
Глава администрации Ялты подал в отставку 17:19
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита 16:53
Как защититься от простуды осенью 16:45
Белорусскую АЭС защитят от инцидентов с дронами 16:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
18.09.2019 17:50
Рубрика: Общество

Впервые за 360 лет в Гринвиче совпали истинный и магнитный север

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Великобритании произошло событие, которое случается только один раз в человеческой жизни: впервые за 360 лет в Гринвиче, где проходит нулевой меридиан, стрелки компасов выровнялись и одновременно указали на географический и магнитный север Земли.

Как сообщает Phys.org, событие было зарегистрировано в историческом районе Лондона. Кстати, о нем заранее предупредила Национальная геологическая служба.

Для тех, кто находился последние две недели в Гринвиче, магнитный север (направление, в котором указывает стрелка компаса) был точно выровнен с географическим севером.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Экспедиция Северного флота отметила новый остров в Арктике на карте

Последний также считается истинным севером - это направление к неподвижной точке, которую мы называем Северным полюсом. В отличие от него магнитный север является блуждающей точкой. Это то место на Земле, где магнитное поле нашей планеты направлено строго вертикально, то есть под прямым углом.

В настоящее время Северный магнитный полюс находится примерно в 400 км к югу от Северного географического полюса. Однако случается, что в определенной точке планеты они совпадают. Это происходит, когда так называемый "угол склонения", то есть разница между двумя северами в конкретном месте, составляет 0 градусов.

Склонение - это угол в горизонтальной плоскости между магнитным севером и географическим севером. Он меняется со временем и географическим положением. На карте Земли линии, вдоль которых наблюдается нулевое склонение, называются агоническими. Они тянутся по переменным траекториям в зависимости от изменения магнитного поля Земли.

Эта скорость является настолько медленной, что существующие модели, отслеживающие ее, обновляются лишь каждые пять лет. Сейчас нулевое склонение наблюдается в некоторых частях Западной Австралии и, по прогнозам ученых, в ближайшие годы будет продвигаться дальше на запад.

К слову, в некоторых местах нашей планеты, как говорят прогнозы, совпадение магнитного и географического севера вообще маловероятно в любое время.

Геологи напоминают, что необходимо учитывать склонение. Ведь именно из-за него показания указывающего на север компаса в одном месте отличаются от показаний в другом, особенно если эти места разделяет большое расстояние.

Астрономы сделали открытие, способное переписать историю Вселенной
В России ученые ищут добровольцев для участия в эксперименте с невесомостью
Общество Наука Общество Природа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
Рогозин решил не раскрывать причину появления дыры в "Союзе"
В Дагестане задержан боевик, готовящий теракт