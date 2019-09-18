Впервые за 360 лет в Гринвиче совпали истинный и магнитный север

В Великобритании произошло событие, которое случается только один раз в человеческой жизни: впервые за 360 лет в Гринвиче, где проходит нулевой меридиан, стрелки компасов выровнялись и одновременно указали на географический и магнитный север Земли.

Как сообщает Phys.org, событие было зарегистрировано в историческом районе Лондона. Кстати, о нем заранее предупредила Национальная геологическая служба.

Для тех, кто находился последние две недели в Гринвиче, магнитный север (направление, в котором указывает стрелка компаса) был точно выровнен с географическим севером.

Последний также считается истинным севером - это направление к неподвижной точке, которую мы называем Северным полюсом. В отличие от него магнитный север является блуждающей точкой. Это то место на Земле, где магнитное поле нашей планеты направлено строго вертикально, то есть под прямым углом.

В настоящее время Северный магнитный полюс находится примерно в 400 км к югу от Северного географического полюса. Однако случается, что в определенной точке планеты они совпадают. Это происходит, когда так называемый "угол склонения", то есть разница между двумя северами в конкретном месте, составляет 0 градусов.

Склонение - это угол в горизонтальной плоскости между магнитным севером и географическим севером. Он меняется со временем и географическим положением. На карте Земли линии, вдоль которых наблюдается нулевое склонение, называются агоническими. Они тянутся по переменным траекториям в зависимости от изменения магнитного поля Земли.

Эта скорость является настолько медленной, что существующие модели, отслеживающие ее, обновляются лишь каждые пять лет. Сейчас нулевое склонение наблюдается в некоторых частях Западной Австралии и, по прогнозам ученых, в ближайшие годы будет продвигаться дальше на запад.

К слову, в некоторых местах нашей планеты, как говорят прогнозы, совпадение магнитного и географического севера вообще маловероятно в любое время.

Геологи напоминают, что необходимо учитывать склонение. Ведь именно из-за него показания указывающего на север компаса в одном месте отличаются от показаний в другом, особенно если эти места разделяет большое расстояние.