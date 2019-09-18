Китай и Россия стремятся к развитию отношений партнерства в новую эпоху

Накануне взглядами о перспективах развития российско-китайских отношений поделился ряд российских чиновников и ученых. Все сходятся во мнении: отношения Москвы и Пекина вступили в новую эпоху и находятся на беспрецедентно высоком уровне. Существуют возможности для дальнейшего расширения масштабов двусторонней торговли и содействия прагматическому сотрудничеству в таких сферах, как энергетика и сельское хозяйство, а также промышленность, атомная энергетика, авиация и космонавтика. Двусторонняя торговля в ближайшие пять лет достигнет 200 миллиардов долларов, однако дело не только в суммах, полагает руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов: "Наша задача - не только наращивать цифры товарооборота, но и диверсифицировать его, то есть сделать его более разнообразным. Прежде всего, надо начинать торговлю теми товарами, которыми мы сегодня мало торгуем. Это продукты сельского хозяйства, продукция электроники и машиностроения".

Алексея Маслов призвал содействовать реализации национальных проектов и государственных программ, а также оказывать поддержку малым и средним предприятиям для достижения совместного развития:

"У нас есть еще одна очень важная сфера - совместное производство. Например, совместное производство на территории России продукции, которая пойдет в Китай. И сейчас очень большая возможность для малых и средних компаний, которые могут расширить взаимодействие между собой. Нынешняя ситуация открывает возможность как раз для малого и среднего бизнеса", - заявил он.

Две крупные экономики носят взаимодополняющий характер в промышленности и имеют перспективы для широкомасштабного сотрудничества. Прорыв в двусторонней торговле стал первым из всех плодотворных результатов. В прошлом году объем торговли между Китаем и Россией достиг рекордного уровня, впервые превысив 100 миллиардов долларов. С этого года двусторонняя торговля, сохранив устойчивые темпы роста, достигла показателя в 61,13 миллиарда долларов уже к концу июля, увеличившись на 4,7 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Проект "Ямал-СПГ" в Арктической зоне России, в котором Китай выступает основным участником, демонстрирует бесперебойное функционирование своих производственных линий. Стороны подписали соглашения для содействия сотрудничеству в ядерном секторе и в области спутниковых навигационных систем, а также достигли устойчивого прогресса в совместной разработке широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета.

Был достигнут положительный прогресс и в инвестиционном сотрудничестве. Шесть китайских банков открыли свои отделения в России, формируя отношения со своими российскими партнерами. Стороны также укрепили финансовое сотрудничество в рамках Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Фонда Шелкового пути и других финансовых институтов.

О содействии торговому и инвестиционному сотрудничеству между двумя сторонами рассказал зампредседателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Юрий Олейников: "Мы полагаем, что Россия и Китай имеют весьма перспективную ресурсную базу и научный потенциал для создания международной платежной системы. Такая система не требует единого расчетного центра и не будет зависимой от влияния США и стран ЕС. Запуск такой платежной системы в рабочем режиме будет означать демонтаж долларовой монополии в мировой экономике. Он создаст возможность для фактического возврата к многополярному миру, принципам равноправного сотрудничества в международной экономической системе".

Китай и Россия сейчас усиливают свою взаимосвязанность. Реализуются такие проекты, как строительство экономического коридора Китай-Монголия-Россия и запуск прямых авиамаршрутов. В будущем обе страны будут последовательно углублять объединение интересов и изыскивать новые точки роста, чтобы повышать как количество, так и качество двустороннего практического сотрудничества в новую эпоху.