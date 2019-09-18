Китай и Россия стремятся к развитию отношений партнерства в новую эпоху

Новости

"Зенит" выразил соболезнования в связи со смертью Риксена 14:24
Путин утвердил поручения по подготовке актеров 14:15
Находка возрастом 10 миллионов лет не уложилась в теорию эволюции 14:12
В Сочи взорвали мину времен войны 14:07
Министр ЕЭК: ЕАЭС открыт для более глубокого сотрудничества с Японией 14:03
Эксперт оценил российскую ракету с "недостижимой дальностью" 14:00
Умер бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен 13:58
Власти Москвы и Таллина намерены развивать двусторонние отношения 13:58
В крымских МФЦ начали оформлять биометрические загранпаспорта 13:56
На Кубани рецидивист украл лошадь, чтобы добраться до дома 13:55
В Ингушетии задержали мужчину, похитившего девушку для женитьбы 13:54
Жителей Самарской области будут судить за похищение мужчины 13:46
Яхта "Сибирь" в кругосветном путешествии едва не осталась без матросов 13:46
Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану 13:45
Видео: Бывший пресс-секретарь Белого дома танцует в популярном телешоу 13:44
В СГ разработают "дорожную карту" по природоохранной деятельности 13:41
Предложено смелое объяснение феномену "инопланетной" звезды Табби 13:38
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в КБР 13:37
Валуев вошел в Книгу рекордов России 13:37
Под Краснодаром нашли останки 20 человек 13:31
В Новой Зеландии снимут сериал "Властелин колец" 13:30
Москвичей в выходные ждут заморозки и снег 13:30
Создатель "Мистера Робота" снимет новый "Звездный крейсер "Галактика" 13:23
Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени 13:15
В Кузбассе из-за подземных пожаров начала проседать земля 13:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
18.09.2019 13:03

Китай и Россия стремятся к развитию отношений партнерства в новую эпоху

Главы правительств Китая и России 17 сентября провели регулярную встречу в Санкт-Петербурге, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Дмитрий Медведев и Ли Кэцян обсудили самый широкий спектр тем - от совместных исследований Луны до нового газопровода.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Накануне взглядами о перспективах развития российско-китайских отношений поделился ряд российских чиновников и ученых. Все сходятся во мнении: отношения Москвы и Пекина вступили в новую эпоху и находятся на беспрецедентно высоком уровне. Существуют возможности для дальнейшего расширения масштабов двусторонней торговли и содействия прагматическому сотрудничеству в таких сферах, как энергетика и сельское хозяйство, а также промышленность, атомная энергетика, авиация и космонавтика. Двусторонняя торговля в ближайшие пять лет достигнет 200 миллиардов долларов, однако дело не только в суммах, полагает руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов: "Наша задача - не только наращивать цифры товарооборота, но и диверсифицировать его, то есть сделать его более разнообразным. Прежде всего, надо начинать торговлю теми товарами, которыми мы сегодня мало торгуем. Это продукты сельского хозяйства, продукция электроники и машиностроения".

Алексея Маслов призвал содействовать реализации национальных проектов и государственных программ, а также оказывать поддержку малым и средним предприятиям для достижения совместного развития:

"У нас есть еще одна очень важная сфера - совместное производство. Например, совместное производство на территории России продукции, которая пойдет в Китай. И сейчас очень большая возможность для малых и средних компаний, которые могут расширить взаимодействие между собой. Нынешняя ситуация открывает возможность как раз для малого и среднего бизнеса", - заявил он.

Две крупные экономики носят взаимодополняющий характер в промышленности и имеют перспективы для широкомасштабного сотрудничества. Прорыв в двусторонней торговле стал первым из всех плодотворных результатов. В прошлом году объем торговли между Китаем и Россией достиг рекордного уровня, впервые превысив 100 миллиардов долларов. С этого года двусторонняя торговля, сохранив устойчивые темпы роста, достигла показателя в 61,13 миллиарда долларов уже к концу июля, увеличившись на 4,7 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Проект "Ямал-СПГ" в Арктической зоне России, в котором Китай выступает основным участником, демонстрирует бесперебойное функционирование своих производственных линий. Стороны подписали соглашения для содействия сотрудничеству в ядерном секторе и в области спутниковых навигационных систем, а также достигли устойчивого прогресса в совместной разработке широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета.

Был достигнут положительный прогресс и в инвестиционном сотрудничестве. Шесть китайских банков открыли свои отделения в России, формируя отношения со своими российскими партнерами. Стороны также укрепили финансовое сотрудничество в рамках Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Фонда Шелкового пути и других финансовых институтов.

О содействии торговому и инвестиционному сотрудничеству между двумя сторонами рассказал зампредседателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Юрий Олейников: "Мы полагаем, что Россия и Китай имеют весьма перспективную ресурсную базу и научный потенциал для создания международной платежной системы. Такая система не требует единого расчетного центра и не будет зависимой от влияния США и стран ЕС. Запуск такой платежной системы в рабочем режиме будет означать демонтаж долларовой монополии в мировой экономике. Он создаст возможность для фактического возврата к многополярному миру, принципам равноправного сотрудничества в международной экономической системе".

Китай и Россия сейчас усиливают свою взаимосвязанность. Реализуются такие проекты, как строительство экономического коридора Китай-Монголия-Россия и запуск прямых авиамаршрутов. В будущем обе страны будут последовательно углублять объединение интересов и изыскивать новые точки роста, чтобы повышать как количество, так и качество двустороннего практического сотрудничества в новую эпоху.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия сократила вложения в госдолг США
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в КБР
Из-под стражи выпущен программист, бросивший бутылку в росгвардейца
Посол Беларуси назвал возможный срок утверждения программы интеграции с РФ
Умер бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен