Корейский суд уменьшил наказание для осужденных российских моряков

Суд Пусана пересмотрел решение суда более низкой инстанции и смягчил наказание для нескольких российских моряков, которые пытались сбежать на судне из Южной Кореи, не заплатив за ремонт, и оказали активное сопротивление при задержании. Капитан судна и моряки получили условные сроки и штраф, а реальный тюремный срок получил лишь владелец судна, которого признали главным виновником происшествия.

Инцидент произошел в августе 2018 года. Российское судно, чье название местные СМИ называют лишь первой латинской буквой Р, было оштрафовано на три миллиона вон (2,5 тысячи долларов) за загрязнение моря путем сброса нефтепродуктов и задержано из-за неуплаты 124 тысяч долларов за ремонт. Когда стало ясно, что владелец не собирается платить, судно выставили на аукцион. Корабль с экипажем оставался в порту Пусана. В ночь на 28 августа 2018 года экипаж, несмотря на запрет властей, попытался угнать судно и скрыться.

В погоню были отправлены корабль службы береговой охраны (СБО) и вертолет, нагнавшие беглецов в международных водах через два часа. Когда на борт стала высаживаться группа захвата, экипаж оказал активное сопротивление. В частности, против сотрудников СБО применили противопожарные водяные пушки. После стычки корейцы смогли все же вернуть судно в порт Пусана, а экипаж был арестован.

Первоначально суд признал экипаж и владельца судна виновными в оказании сопротивления представителям властей и прочих более мелких нарушениях. Из шести человек пятеро, включая владельца судна, были приговорены к тюремному заключению и штрафам. Только старший механик получил условный срок и штраф. Однако адвокаты подали апелляцию, прося смягчить наказание. Экипаж заявил, что следовал указаниям владельца судна.

В итоге суд более высокой инстанции Пусана согласился с доводами адвокатов, смягчив наказание. В тюрьму отправится лишь 57-летний владелец, которого приговорили к двум годам лишения свободы и штрафу в три миллиона вон. Сами члены экипажа, включая капитана, старшего помощника и трех матросов, получили условные тюремные сроки на год или менее того с выплатой для некоторых штрафов.