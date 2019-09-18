Макгрегор 14 декабря проведет боксерский поединок против чемпиона Европы

Ирландские СМИ раскрыли смысл оставленного бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором послания в соцсетях. Оказывается, ему предстоит встреча на ринге с чемпионом Европы по боксу по версии WBO в среднем весе Люк Килер из Ирландии.

Килер вызвал на поединок Макгрегора за то, что тот в одном из баров избил пенсионера, который отказался выпить виски, производимый бойцом ММА. Тогда ирландец не стеснялся в эпитетах и заявил, что если Конор считает себя мужчиной, то он согласится на бой по правилам бокса.

Теперь 14 декабря в Дублине Макгрегор и Килер сойдутся в боксерском поединке, сообщает Metro.

Люк Киллер провел на профессиональном ринге 20 боев, 17 выиграл, два проиграл и еще в одном была зафиксирована ничья.

Макгрегор в ММА одержал 21 победу при четырех поражениях. В боксерском поединке он встречался с Флойдом Мейвезером-младшим и уступил техническим нокаутом в 10-м раунде. В последний раз экс-чемпион UFC появлялся в клетке в октябре прошлого года, когда уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.