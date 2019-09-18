Министр ЕЭК: ЕАЭС открыт для более глубокого сотрудничества с Японией

Создание транспортно-логистических систем и промышленных кластеров могут стать совместными проектами Евразийского экономического союза со страной Восходящего солнца, полагает министр ЕЭК Александр Субботин. Свои прогнозы о перспективном сотрудничестве с Токио он изложил на белорусско-японском экономическом форуме, который проходит 18 сентября в Минске.

ЕАЭС, по его словам, которые приводит БЕЛТА, "широко открыт для развития дальнейшего более глубокого взаимовыгодного сотрудничества с Японией. В том числе, уточнил он, в рамках реализации трансевразийского проекта "Новый шелковый путь".

Вопросы углубления промышленного сотрудничества между ЕАЭС и Японией, напомнил он, уже обсуждались в мае текущего года в Токио. "Мы знаем о заинтересованности японских друзей в развитии отношений, и со своей стороны в очередной раз заверяем, что сделаем все, чтобы обеспечить благоприятные условия для инвестиций и реализации текущих совместных проектов", - заявил министр ЕЭК.

За последние годы, добавил он, сделано многое для улучшения бизнес-климата союза. Сегодня ЕАЭС, членом которого является и Беларусь, - это "свободный доступ продукции на рынок с более чем 183-миллионным населением, совокупным ВВП почти в 3 трлн долларов и территорией, занимающей шестую часть суши", - констатировал Субботин. Он высказал в этой связи убеждение, что, обладая развитым промышленным, сельскохозяйственным, интеллектуальным, кадровым потенциалом, обе стороны могут свободно обмениваться товарами, услугами, рабочей силой и технологиями.

У участников союза, акцентировал внимание делегатов форума министр, есть четкая программа его развития на ближайшие десять лет. Реализуются планы по формированию согласованной транспортной, промышленной и агропромышленной политики. "Комиссия работает и осуществляет плотное сотрудничество более чем с 50 государствами и ведущими межгосударственными объединениями мира, - добавил министр. - Наши японские коллеги могут использовать площадку ЕАЭС и площадку Беларуси для дальнейшего более широкого распространения своих товаров, услуг, предложений по всему миру. Тем более что японские компании давно уже пришли на территорию союза".