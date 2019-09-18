Новости

Создатель "Мистера Робота" снимет новый "Звездный крейсер "Галактика" 13:23
Шварценеггера не станут омолаживать в новом "Терминаторе" 12:07
Вышел тизер второго сезона сериала "Касл-Рок" по книгам Стивена Кинга 11:54
Дэдпул может вернуться на экраны в 2021 году 11:37
Звезды "Зачарованных" еще раз сыграют сестер в сериале 11:07

Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану

Новости
    18.09.2019, 13:45
Текст:   Олег Усков

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, лежащую сейчас в одной из московских элитных клиник, как предполагается, в глубокой коме, взяли под круглосуточную охрану.

Фото: Елизавета Карпушкина/ ТАСС
Киркоров поддержал лежащую в коме Заворотнюк

Согласно KP.RU, секьюрити дежурят у палаты артистки и на этаже.

Уточнено, что такие меры были предприняты после того, как в больницу к Заворотнюк, у которой, как утверждается, четвертая стадия рака мозга, "пытались проникнуть неизвестные".

Такое внимание к персоне 48-летней артистки, звезде ситкома "Моя прекрасная няня", неудивительно - официальных комментариев от родных Анастасии и ее представителя нет, все на уровне сплетен, слухов, домыслов, гипотез, теорий, предположений.

Сообщается, что на территорию больницы уже несколько раз пытались прокрасться съемочные группы. И после одного из таких инцидентов руководством клиники было приняли решение оградить пациентку от папарацци.

Что, впрочем, не удается предпринять в отношении семьи артистки - под жадный прицел дежуривших репортеров попадали приходившие ее навестить муж и дочь Заворотнюк.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Опубликовано видео сияющей Собчак на свадьбе Бондарчука и Андреевой 17.09.2019
Красноярский художник презентовал мухобойки в виде Собчак и Богомолова 17.09.2019
Певец Род Стюарт рассказал со сцены о своей борьбе с раком простаты 17.09.2019
Правоохранители проводят проверку смерти актера Юрия Колычева 17.09.2019
⧣ Россия
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС
Названа новая возможная причина болезни Анастасии Заворотнюк 17.09.2019
"И не забудьте про секс!": Малинин раскрыл секреты своей молодости 17.09.2019
Данила Козловский снимет фильм про вампиров династии Романовых 17.09.2019
⧣ сериалы
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Андрей Разин подтвердил, что у Заворотнюк "все плохо" 16.09.2019
Коллега о болезни Заворотнюк: Они хотят оставить всё внутри семьи 16.09.2019
Бекмамбетов сделал вертикальный зомби-сериал для приложения Snapchat 16.09.2019
⧣ происшествия
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Новый выпуск телешоу "Пусть говорят" будет посвящен Заворотнюк 16.09.2019
Петра Мамонова выписали из больницы после операции на сердце 16.09.2019
К отравившемуся лобстерами Михаилу Галустяну приехала скорая 15.09.2019