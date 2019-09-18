Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, лежащую сейчас в одной из московских элитных клиник, как предполагается, в глубокой коме, взяли под круглосуточную охрану.

Согласно KP.RU, секьюрити дежурят у палаты артистки и на этаже.

Уточнено, что такие меры были предприняты после того, как в больницу к Заворотнюк, у которой, как утверждается, четвертая стадия рака мозга, "пытались проникнуть неизвестные".

Такое внимание к персоне 48-летней артистки, звезде ситкома "Моя прекрасная няня", неудивительно - официальных комментариев от родных Анастасии и ее представителя нет, все на уровне сплетен, слухов, домыслов, гипотез, теорий, предположений.

Сообщается, что на территорию больницы уже несколько раз пытались прокрасться съемочные группы. И после одного из таких инцидентов руководством клиники было приняли решение оградить пациентку от папарацци.

Что, впрочем, не удается предпринять в отношении семьи артистки - под жадный прицел дежуривших репортеров попадали приходившие ее навестить муж и дочь Заворотнюк.